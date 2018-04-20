Minik yazar hayalini gerçekleştirdi

SİVAS Fevzipaşa İlkokulu öğrencileri Etwining Plus ve Sivas Yazarlarıyla Buluşuyor projeleri kapsamında hayallerini gerçekleştiriyor. Proje kapsamında minik yazar Gökçen Bilge Kuşderci de kitap yazma ve imza günü düzenleme hayalini gerçekleştirdi.Sivas Fevzipaşa İlkokulunda düzenlenen programda yazar Ahmet Mahir Pekşen de öğrencilerle buluşarak kitabını imzaladı. Etkinlik hakkında bilgi veren 4/E sınıf öğretmeni Gülşen Gültekin, öğrencilerin hayalini gerçekleştirdiklerini söyledi. Gültekin "Yazarımız Ahmet Mahir Pekşen teşekkür ediyoruz bizi kırmadı, bugün buraya imza günü için geldi. Yanında da bizim öğrencimiz Gökçen Bilge Kuşderci, o da kendi hayalini gerçekleştirdi bir kitap yazdı 'Muhteşem beşli' diye. Şu anda büyük yazarımızla küçük yazarımızı buluşturduk. Çocuklarımız için bir imza kampanyası düzenledik. Herkes şimdi büyük bir mutluluk yaşıyor." dedi.Yazar Ahmet Mahir Pekşen kendisi için farklı bir etkinlik olduğunu söyledi. Pekşen "Okullarda Sivas Yazarlarıyla Buluşuyor kapsamında imza günü yaptık. Muhtelif okullarda fakat bugün farklı bir gün çünkü bir küçük yazarımız var. Gökçen hanım da 'Muhteşem beşli' diye muhteşem bir kitap yazmış onu beraber imzalıyoruz. Fevzi Paşa İlkokulunun imza gününde farklı bir yönü var. Geçen sene de aşağı yukarı 400 kitabımı çocuklarıyla buluşturdu. Bu senede 200 kitabımı çocuklarla tanıştırdı. Çocuklarla bende tanıştım ayrı ayrı çok mutluyum." dedi.Minik Yazar Gökçen Bilge Kuşderci ise hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek "Yazdığım kitabımı tanıtmak için buradayım. Kitabımın adı Muhteşem Beşli. Şehirde yaşayan çocuklar ve arkadaşlıklarını anlatıyor. Hayalimi gerçekleştirdim. Mutlu oldum. Çok heyecanlandım" ifadelerini kullandı.

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