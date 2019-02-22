Minik Pınar’a teşvik ödülü

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Pınar Işık, Tavşanlı Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi tarafından organize edilen, ‘Gelecekte İnsanlığı Bekleyen En Büyük Sorun’ konulu resim ve afiş yarışmasında teşvik ödülüne layık görüldü.

İl geneli resim ve afiş yarışmasında teşvik ödülü almaya hak kazanan Cumhuriyet İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Pınar Işık, düzenlenen törenle ödülünü aldı. Bilim Sanat Merkezinde düzenlenen törene, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, dereceye giren okulların idarecileri ve derece elde eden öğrenciler katıldı.