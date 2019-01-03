Minik öğrencilerin saçları ve kişisel bakımları yapıldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, - ADIYAMAN Adıyaman Halk Eğitim Merkezi ve Adıyaman Belediyesi Kadın girişim merkezi kuaför bölümü kursiyerleri, kentte eğitim gören 300 kız öğrencinin saç kesimi ve bakımını ücretsiz yaparak çocukların sevinçlerine ortak oldular.

Fatih Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezinde Halk Eğitim Merkezinde eğitim kursiyerler Adıyaman merkeze bağlı, 23 Nisan İlkokulunda 300 kız öğrencinin saç kesimi ve bakımı gerçekleştirdiler.

Adıyaman Halk Eğitim Müdürü Aziz Özbilgiç,Adıyaman Belediyesi ile birlikte kaliteli hizmet sunmaya çalıştıklarını ifade eden Özbilgiç, "Bugün 23 Nisan İlkokulu'nda bulunan 300 kız çocuğuna yönelik kuaförlük hizmeti veriyoruz. Burada çocukların saç bakım ve kesimini yapıyoruz. Bu konuda emeği geçen başta kursiyerler olmak üzere usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın mutluluğu görmek bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Adıyaman Belediye Başkan yardımcısı Sait Kutlu ise, "Öğrencilerimizin saç ve bakımları burada yapılıyor. Usta öğreticilerimiz bu işi yaptıkları için hem de öğrencilerimiz saçlarını yaptıdıkları için çok memnunlar.Burada 300 öğrencimizin saç kesimini yapacağız onların bakımlarını yapacağız. Adıyaman Belediyesi olarak halkımızın ve çocuklarımızın her zaman hizmetindeyiz" dedi.

Saç Bakımlarını da yaptıran çocuklar mutlu olduklarını dile getirerek yetkililere teşekkür ettiler.

FOTOĞRAFLI