Minik öğrencilere el yıkamanın önemi anlatıldı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, 15 Ekim Dünya El Yakıma Günü dolayısıyla Çağlayan Mahallesi'ndeki kreşinde çocuklara el yıkamanın önemini ve nasıl el yıkamaları gerektiğini anlattı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nca (UNICEF), kabul edilen 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü'nde Muratpaşa Belediyesi Çağlayan Mahallesi'ndeki merkez kreşte, öğrencilere el yıkamanın önemi ve doğru yöntemle el yıkma yöntemi anlatıldı. Eğitmenler, el yıkama alışkanlığıyla birlikte nezle, grip, soğuk algınlığı gibi solunum sistemi hastalıklardan korunabileceğine dikkat çekti. Eğitmenler, "Ellerimizi yıkamak bizi koruyacak ve hasta olmamamızı sağlayacaktır" dedi. Kadın Aile Müdürlüğü tarafından verilen ve Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz'ın da yer aldığı eğitimin sonunda çocuklara sertifikaları verildi.

FOTOĞRAFLI