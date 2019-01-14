Minik öğrencilerden örnek davranış

Mahir ALAN/ADIYAMAN,()-ADIYAMAN'da sokaklarında soğuk kış gününde ayağında terlikle el arabasının üzerinde kardeşini taşıyan 74 yaşındaki Hacı Yıldırım, 72 yaşındaki kardeşi İmmi Tüten' 42 öğrenci harçlıklarını toplayarak yardımda bulundu. Hacı Yıldırım, Varlık Mahallesi'nde oturan 72 yaşındaki kardeşi İmmi Tüten'i battaniyeye sarararak kardeşi gibi ayağında terlikle yollara düşen Hacı Yıldırım, Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerindeki PTT Şubesine gelerek yaşlılık maaşını çekmek istedi. Adıyaman Sağlık Ocağı Caddesi ve Gölbaşı Caddesi'nde ayağında terlikle kardeşinin bulunduğu el arabasını güçlükle iten yaşlı adamı görenlerin yürekleri sızlatması üzerine haberi izleyen Türkiye odalar ve borsalar birliği yavuz selim ilkokulu 8/F sınıfı 42 öğrenci harçlıkları toplayarak Hacı Yıldırım ve kardeşi İmmi Tüten'in evine getirerek teslim ettiler. 42 okul öğrencisi Hacı Yıldırım ve kardeşi İmmi Tüten ile sohbet ederek yapabilecekleri başka yardımlar konusunda bilgiler aldılar. Sohbetten sonra öğrenciler topladıkları 700 TL parayı teslim ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Türkiye odalar ve borsalar birliği yavuz selim ilkokulu müdürü Hamdi Zengin,Geçen günler medyada bir haber izledik ve bu haber içimizi burktu bu haber üzerine öğrencilerimiz kendi harçlıklarını toplayarak bu ailemize yardım etmek amacıyla toplandılar.Öğretmenimizi Mehmet Akgün rehberliğinde öğrencilerimiz bir haftalık harçlıklarını toplayarak bir miktar para ile birlikte bu ailemize destek olmak amacıyla bugün buraya geldik.Öğrencilerimiz şuan dünyada yaşanan olayları insanların kıyımlarını Türkiye'de yaşanan sıkıntılı durumları göz önüne alarak bugün insana yardım etme zorunluluğunu göstermiştir.Öğrencilerimizi bugün yapmış oldukları davranışla gerçektende insanın insan için olabileceğini, insanların birbirlerini sevmeleri gerektiğini paylaşımda bulunması gerektiğini bize anlatmış oldular.8/F Sınıfı öğrencilerimiz toplam 42 öğrenci bu etkinliğe destek vermiştir dedi. Okul öğrencileri ise, Biz çok etkilendik ve öğretmenlerimizin aracığı ile destek olmak istedik.Harçlıklarımız topladık çok mutluyuz sözlerini ifade ettiler. FOTOGRAFLI