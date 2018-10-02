Minik öğrencilerden itfaiyeye ziyaret

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencileri, İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti.

Şirinkuyu anaokulu öğrencileri, itfaiye amirliğini gezerek itfaiye araçlarını tanıdı. İtfaiye eri İbrahim Halil Güzen, minik ziyaretçilere yangın sırasında neler yapılması gerektiğini anlattı. Minik öğrencilerin meraklı sorularına yanıt veren itfaiye erleri eğitim alanında yakılan ateşe yangın söndürme tüpüyle müdahale eden ekip ardından ana okulu öğrencilerine itfaiye aracında hortumla su sıkılması gösterildi. İtfaiye ekipmanlarının tanıtıldığı ziyaret sırasında çocuklara itfaiye ihbar hattı 110'un önemi anlatıldı.

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