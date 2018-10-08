Minik öğrencilerden hayvan barınma merkezine ziyaret

ADIYAMAN Belediyesi Veteriner Müdürlüğü’nü ziyaret eden minik öğrenciler, tedavi gören sokak hayvanlarıyla güzel zaman geçirdi. Yetkililer, hayvan sever miniklere ‘Hayvan Dostu’ rozeti takıp, çeşitli hediyeler verdi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezini ziyaret eden ilköğretim ve kreş öğrencileri, tedavi gören hayvanlarla güzel zaman geçirdi.

Sokak hayvanlarına yönelik uyguladığı politikalardan dolayı her kesimden büyük takdir gören Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünde tedavi gören hayvanlarla vakit geçiren minik hayvan severler, merkez yetkililerinden hayvanlar hakkında bilgi alıp, rehabilite altında olan hayvanlarla yakından ilgilendi.

Ziyaret sonunda merkezlerinde ağırladıkları öğrencilere ‘Hayvan Dostu’ rozeti takan Veteriner Müdürlüğü yetkilileri, minik öğrencilere sokak hayvanlarına verilmek üzere mama kesesi ve su kabı hediye etti.

Yetkililer ziyaret sonunda yaptıkları değerlendirmede, çocukların hayvanlara karşı ilgisinin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

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