Minik öğrencilerden anlamlı davranış

MUĞLA'da özel bir kolejin anasınıfı öğrencileri, ihtiyaç fazlası oyuncak ve kıyafetlerini kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmak için Menteşe Belediyesi El Ele Butik Mağazası'na bağışladı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki bir kolejin 30 anasınıfı öğrencisi, kullanmadıkları oyuncak ve eşyalarını Elele Butik Mağazası'na bağışlayarak örnek bir davranışa imza attı. Sınıf öğretmenleri ile birlikte mağazaya gelen öğrencileri karşılayan Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın oyuncaklarını ve kullanmadıkları eşyalarını ihtiyaç sahibi kardeşleriyle paylaşmak için yaptıkları bu davranış gerçekten çok önemli. Miniklerimizin bu yaşlarında paylaşma bilinci ve sorumluluğunun sahibi olduklarını görüyoruz. Bizde yetkilerimiz çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yardımların en doğru adreslere gidip yerini bulmasını sağlayan ve ücretsiz olan Elele Butik Mağazasına giyilebilecek veya kullanılabilecek eşyalarını bağışlamak isteyen hayırseverler, Menteşe Belediyesi'nin 0 (252) 424 00 48 numaralı telefonundan Elele Butik Mağazasına ulaşabiliyor. İletişim kurulan hayırseverlerin evlerinden alınan eşyalar, belediye görevlilerince Elele Butik Mağazasından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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