Minik öğrenciler sahilde çöp topladı

Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA, () - YALOVA'da özel kolejde eğitim gören minik öğrenciler, Doğu Sahil Bandı'nda çöp toplayarak çevre temizliği yaptı.

Okul Müdürü Nergis Özören ve öğretmenleri eşliğinde sahil bandını gezen 90 öğrenciye, çevre abidesi olan Yürüyen Köşk’ün tarihi anlatıldı. Öğrenciler, daha sonra çöp toplayarak çevre temizliği çalışması yaptı. Nergis Özören, "Küçük yaşta okulumuz bünyesinde eğitime başlayan tüm öğrencilerimize çevre konulu ve temizliğin önemini vurgulayan eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerimizi gerek anlatarak gerek ise uygulama olarak yapmaktayız. Okulumuza yeni gelen ve eğitime başlayan öğrencilerimize uygulamalı dersimizi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir çevrecilik dersi verdiği ve tüm Dünya’ya örnek olan Yürüyen Köşk’te ve çevresinde vermeyi tercih ettik. Burada yapmış olduğumuz eğitimin yanı sıra öğrencilerimize Yürüyen Köşk’ün önemini de küçük yaşlarda anlatarak vurguluyoruz” dedi.

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