Minik öğrenciler, Rektör Orbay'a kalp şeklinde Türk bayrağı hediye etti

AMASYA Fatih İlkokulu 1’inci sınıf öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kendi hazırladıkları kalp şeklinde olan Türk bayrağını Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay’a hediye ettiler.

Amasya'da bulunan Fatih İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 1’inci sınıf öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladıkları kalp şeklinde olan Türk bayrağını Okulu Müdürü Hasan Ilıcak ve sınıf öğretmeni Nezahat Coşkun ile birlikte Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay’a hediye ettiler.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladığımız bu günlerde ziyaretimize gelen Fatih İlköğretim Okulu öğrencileri bizleri duygulandırdı. Vatanımıza olan bağlılığımızın en önemli unsurlarından biri bayrağa olan sevgimizdir. Öğretmenlerimizi çocuklarımıza vatan ve bayrak sevgisi aşıladıkları için kutluyorum. Minik öğrencilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” dedi.

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