Minik öğrenciler kuşlara yuva yaptı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde özel bir anaokulunda eğitim alan minik öğrenciler,'Doğayı Seviyorum Sorumluluk Alıyorum' projesi kapsamında 'Anne-Çocuk' etkinliğinde kuşlar için yuva ve yemlik yaptı.

Anaokulu öğrencileri öğretmenleri eşliğinde yaptıkları kuş yuvalarını ve kuşlar için özel olarak hazırlanan yemlikleri okul bahçesindeki ağaç dallarına astı. Silindir şeklindeki kartonları yem ile dolduran minik öğrenciler, hazırladıkları yemlikleri ip ile ağaç dallarına asarak kuşlar için ulaşılabilir hale getirdi. Minik öğrenciler, ayrıca boş meyve suyu kutularından kuş yuvası yaparak düzenlenen etkinliğe renk kattı.



