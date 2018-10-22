Minik öğrenciler için 3 proje

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin 560 öğrencisi bulunan kreşlerinde, minikler için 3 proje hayata geçiriliyor. 'Minik Eller Büyük Kulaçlar' projesiyle 6 yaş grubu temel yüzme eğitimi alıyor, 'Minik Pointler'le 5 yaş grubu cimnastik yapıyor ve eko- okul çalışmasıyla da çocuklarla çevre bilincine yönelik etkinliklerle tanışıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Çağlayan Mahallesi'ndeki belediye çalışanları çocuklarına yönelik olmak üzere, Ermenek, Dutlubahçe, Konuksever ve Soğuksu-Bayındır Mahallelerinde bulunan kreşlerinde yeni dönem 560 öğrenciyle başladı. Sabah sporu, Türkçe, matematik, fen ve bilim etkinlikleri, değerler eğitimi gibi eğitim faaliyetlerini yanı sıra Muratpaşa Belediyesi kreşlerinde bu eğitim ve öğretim yılında çocuklara yönelik 3 proje de hayata geçiriliyor.

Minik Eller Büyük Kulaçlar projesi, Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'yle işbirliğinde 6 yaş grubu öğrencilere yönelik uygulanıyor. Bu projeyle tüm kreşlerde bulunan 6 yaş grubu öğrencileri hafta içi bir gün Muratpaşa Belediyesi'nin Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda temel yüzme eğitim alıyor. Antrenörler tarafından verilen derslerin sonunda çocuklar, 'Yüzme Temel Eğitim' sertifikası da alacak.

Minik Pointler projesi ise 5 yaş grubuna yönelik yine Spor İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Bu projeyle çocuklar eğitim yılı boyunca hafta içi bir gün temel jimnastik eğitimi alıyor.

Eko-Okullar çalışması isi Muratpaşa'nın 5 kreşinde birden uygulanıyor. Bu kapsamda çocuklar sınıf içi etkinlikler, geziler ve aile katılımlı etkinliklerle çevre bilincine sahip bireyler olarak yetişmeleri sağlanıyor.

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