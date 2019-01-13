Minik öğrenciler dönem sonu etkinliğinde bir araya geldi

Orhan AŞAN/VAN,() - VAN merkez İpekyolu Belediyesi bünyesinde spor, sanat meslek ve eğitim kurslarını başarıyla tamamlayan çocuklar dönem sonu etkinliğinde bir araya geldi. Dönem içerisinde öğrendikleri hünerlerini sergileyen çocuklar katılımcılardan büyük alkış aldı. Etkinlikte konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, belediyelerin sadece yol yapmaktan sorumlu olmadığını eğitime de tam destek vermek zorunda olduğunu söyledi.

İpekyolu Belediyesi bünyesinde açılan 60 kursun dönem sonu etkinliği yapıldı. Spor, sanat meslek ve eğitim kurslarını başarıyla tamamlayan çocuklar dönem sonu etkinliğinde bir araya gelerek dönem içerisinde öğrendikleri hünerlerini sergiledi. Van Devlet Tiyatroları salonundaki etkinliğe Van vali yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erhan Altıntaş, bazı kurum müdürleri, muhtarlar, öğrenciler ve velileri katıldı. Etkinlikte konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 2 yıllık süreçte 15 milyona yakın bir kaynağı okullara kullandık,larını ve kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Öztürk, "Belediyeler ihtiyaçları yapması gerekiyor ve biz bunları yaptık. Sosyal belediyecilik, gönül belediyeciliği son dönemde gündemimize giren ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gönül belediyeciliği, belediyelerin esas alması gerekiyor. Bu salonda bugün 2 yıllık sürede bahsettiğim sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin karşılığını göreceksiniz." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından çocuklar dönem içerisindeki hünerlerini sergiledi. Sanat dalında başarılı olan öğrenciler katılımcılara kullandıkları enstrümantallarla verdiği konser büyük alkış aldı.

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