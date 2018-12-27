Minik Nisa’nın görmesi için ışık oldular

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Kanalizasyon Daire Başkanlığı personeli, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Mardin’de oturan ve doğuştan tek gözü olmayan Nisa Erat'ın (4), ameliyat masraflarını karşıladı. Minik kızın, ameliyatının önümüzdeki günlerde gerçekleşeği belirtildi.

Türkiye’de ilk, dünyada üçüncü olma niteliğine sahip Anoftalmi ve Mikroftalmi Derneği’nin (AVEMDER) girişimleri ile daha önce göz ameliyatı gerçekleşen ancak ikinci bir ameliyat ihtiyacı olan Mardin’in Kızıltepe ilçesinde oturan Nisa Erat’a, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Kanalizasyon Daire Başkanlığı personeli umut oldu. SASKİ Kanalizasyon Daire Başkanı Muhsin Çelik ve Belediye İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit’in de destekleriyle daire personeli biraraya gelerek kurban kesti. Kesilen kurbandan elde edilen gelir, Nisa’nın ameliyatına destek olmak amacıyla AVEMDER’e gönderildi.

‘DOĞUŞTAN GÖZÜ OLMAYAN 100’E YAKIN ÇOCUK VAR’

Mardinli Nisa Erat ’nın sağlığı hakkında bilgi veren Anoftalmi ve Mikroftalmi Derneği (AVEMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ereken, “Derneğimiz, doğuştan gözü olmayan çocukların yararına kurulmuş bir dernektir. Türkiye’de ilk ve dünyada üçüncü olan derneğimiz ciddi çalışmalar yürütmektedir. Ülkemizde doğuştan gözü olmayan 100’e yakın çocuğumuz bulunmaktadır ve bunların birçoğunun desteğe ihtiyacı vardır. Küçük yaşta ameliyat olan çocuklarımızın hayata tutunma olasılıkları daha yüksektir. Bu anlamda elimizi taşın altına koymakta ve dernek olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz” dedi.

‘KIZIMIZA GÖZ OLDU, IŞIK OLDU, UMUT OLDULAR'

SASKİ personeline gösterdikleri duyarlılık için teşekkür eden Ereken, “Nisa kızımız daha önce derneğimizin girişimleri ile bir defa ameliyat edilmişti ancak ikinci bir ameliyatı için ücret gerekiyordu. SASKİ çalışanları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bize yardımcı oldu. Onların destekleriyle, Nisa kızımıza derneğimiz adına bir ameliyat gerçekleştirildi. AVEMDER ailesi olarak SASKİ çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kızımıza göz oldu, ışık oldu umut oldular" diye konuştu.