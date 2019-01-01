Minik Nisa ameliyat oldu, sağlığına kavuştu

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - MARDİN’de oturan ve doğuştan tek gözü olmayan Nisa Erat'ın (4), Anoftalmi ve Mikroftalmi Derneği’nin (AVEMDER) girişimleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Kanalizasyon Daire Başkanlığı personelinin destekleriyle protez göz ameliyatı gerçekleşti. Nisa’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Türkiye’de ilk, dünyada üçüncü olma niteliğine sahip Anoftalmi ve Mikroftalmi Derneği’nin (AVEMDER) girişimleri ile daha önce göz ameliyatı gerçekleşen ancak ikinci bir ameliyat ihtiyacı olan Mardin’in Kızıltepe ilçesinde oturan Nisa Erat’a, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Kanalizasyon Daire Başkanlığı personeli umut oldu. SASKİ Kanalizasyon Daire Başkanı Muhlis Yeşilyurt ve Belediye İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit’in de destekleriyle daire personeli bir araya gelerek kurban kesti. Kesilen kurbandan elde edilen gelir, Nisa’nın ameliyatına destek olmak amacıyla AVEMDER’e gönderildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Minik Nisa’nın, ameliyatı Diyarbakır’da özel bir hastanede gerçekleşti. Protez göz operasyonunu başarılı bir şekilde tamamladıklarını kaydeden Nisa’nın doktoru, sağlık durumunun da iyi olduğunun bilgisini verdi.

‘NİSA İÇİN HAYAT DAHA GÜZEL OLACAK’

AVEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ereken, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Ereken, “Nisa kızımızın ameliyatı son derece başarılı bir şekilde tamamlandı. Bundan sonraki süreçte onun için her şey çok güzel olacak. Nisa için hayat daha güzel olacak. Dernek olarak bu minvalde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nisa gibi diğer çocuklarımıza da destek olmaya devam edeceğiz. Nisa kızımızın ameliyatının gerçekleşmesinde ciddi katkıları olan tüm SASKİ Kanalizasyon Daire Başkanımız Muhlis Yeşilyurt’a, Müdür Ahmet Dişli’ye, sendika temsilcisi Turgay Erbil’e, personele öncü olan Musa Sakar’a ve diğer tüm SASKİ Kanalizasyon Dairesi çalışanlarına şahsım ve derneğimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.