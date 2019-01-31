Minik müzisyenler çocuk felci için sahneye çıktı

İZMİR'in en minik rock grubu 'Z Kuşak', Rotary'nin çocuk felcini dünya üzerinden silme çalışmalarına destek olmak için konser verdi.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı Efes Rotary Kulübü, Rotary'nin dünya üzerinde çocuk felcini polio aşısıyla bitirme kampanyasına fon yaratmak amacıyla İzmir'in en minik rock grubu olma özelliğini koruyan 'Z Kuşak'ın katkılarıyla Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser düzenledi. Yaşları 9 ile 10 arasında değişen 6 çocuktan oluşan grup İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Türkçe dört ayrı dilde, pop ve rock hit parçalardan oluşan 12 şarkıyı yine çocuklar için seslendirdi.

Satılan biletlerden elde edilen 5 bin TL'nin tamamının çocuk felci için kullanılacağını dile getiren Efes Rotary Kulübü Başkanı Zafer Menteşoğlu, "Biz burada çift taraflı bir fayda düşündük. İçinde bulunduğumuz zamanda, tabletler, telefonlar, elektronik oyunların oynandığı dijital çağda bu çocuklar birbirleriyle güzel bir uyum sağlayıp müzikle uğraşıyorlar. Yani bu yaştaki çocuklar birbirleri ile gayet güzel sosyalleşebiliyorlar. Bu diğer yaşıtlarına güzel bir örnek oluyor. İşin ikinci kısmı ise bu yaptıkları müzikten para kazanıp bu parayla da başka çocukların hayatlarına dokunabiliyorlar. Bu da işin diğer, yani çocuklara ilham olacak olan en güzel kısmı. Bir de bu gecenin gerçekleşmesine katkı koyan destek veren Kukla Sanat Müzik ve Pupet Band Grubu'na da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

2017 yılında kurulan; klavye, bateri, saksafon, bas gitar, elektro gitar ile bir de solistten oluşan 'Z Kuşak Grubu', gelecek mayıs ayında yine başka bir sosyal proje için konser vermeye hazırlanıyor.

İZMİR, ()

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