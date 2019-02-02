Minik kulaçlar Ata Yüzme Şenliği'nde yarıştı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 86'nci yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığınca organize edilen 4'üncü Geleneksel Ata Yüzme Şenlikleri, 11 farklı kulüpten 185 sporcunun mücadelesine sahne oldu. Altın kulaçların performansı tribünlerde yerini alan sporcu velilerinden büyük alkış aldı.

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunda organize edilen 4'üncü Geleneksel Ata Yüzme Şenlikleri minik kulaçların büyük heyecanına sahne oldu. 11 farklı kulüpten 185 sporcunun kulvarlarda yerini aldığı organizasyonda birçok sporcu ilk kez resmi bir yarışta mücadele etti. Şehitkamil Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği düzenlenen yarışın açılış seremonisinde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Cengiz Bingül ile çok sayıda spor kulübü yöneticisi ve sporcu velisi minik sporcuları yalnız bırakmadı.

KÜÇÜK YAŞTA SPOR YAPMA ALIŞKANLIĞI KAZANIYORLAR

Açılış seremonisinde katılımcı sporcu velilerine ve sporculara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, düzenledikleri geleneksel spor organizasyonlarıyla küçük yaşlarda spor yapma alışkanlığı kazandırdıklarını kaydetti. Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e Gelişinin 86. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize ettiğimiz 4. Geleneksel Ata Yüzme Şenliklerinde 11 farklı kulüpten 185 sporcunun mücadele ediyor. Bu organizasyonun bir kazananı ya da kaybedeni yok. Bugün kulvarlarda yerini alan tüm sporcularımız bizim gönlümüzün şampiyonu. Bu yarışlar sporcularımızın ilerleyen yıllardaki performansları için çok önemli. Farklı branşlarda düzenlediğimiz geleneksel spor organizasyonlarıyla öğrencilerimize küçük yaşlarda spor yapma alışkanlığı kazandırıyoruz. Alleben Yüzme Havuzları il, bölge, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonları yetiştirdi. Şimdiki hedefimiz olimpiyatlara sporcu göndermek. Çok çalışmaya devam edersek Allah’ın izniyle bu başarıyı da yakalarız. Gaziantep ve Türk Yüzme Sporuna birçok şampiyon kazandıran Alleben Yüzme Havuzu, bundan sonraki süreçte de sporcularımızın hizmetinde olmaya devam edecek. Ben, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza spor yaşamları boyunca başarılar diliyorum.”

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