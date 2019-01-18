Minik kolejlilere karne hediyesi olarak fidan verildi

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Kolej Vakfı Özel İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine karneleriyle birlikte üzerinde isimleri yazılı olan birer fidan hediye edildi.

2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılı Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu'nda düzenlenen karne töreniyle sona erdi. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci karne alırken GKV Özel İlkokulunda 1.sınıf öğrencileri karne coşkusunu, doğa sevgisi ile birlikte yaşadı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, karne günü anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğretmenlerinin hediyesi olan çam fideleri ile mutlulukları bir kat daha artan öğrenciler, fidelerine isim vererek bu güzel günün anısına doğaya bir ağaç ile güzellikler sundular. Renkli görüntülerin yaşandığı karne töreninde her bir öğrenci isim verdiği fidanı önce toprağa ekeceğini, sonra da ilk can suyunu vereceklerini söylediler. Öğrencilerin yaşadığı heyecan yüzlerine yansıdı.

2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin gerek akademik açıdan gerekse sportif, sosyal kültürel ve sanatsal açıdan başarılı bir dönem olarak geçtiğini ifade eden GKV Özel ilkokulu Müdürü Mustafa Şenel, "2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi İlkokulumuz için başarılarla dolu bir yarıyıl olarak tamamlanmıştır. Akademik başarılarımız yanında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal başarılarımızla da öğrencilerimiz ve bizleri mutlu etmiştir. Çocuklara doğa sevgisi aşıladıklarını ve gelecek nesillere anlamlı bir hediye bıraktıklarını belirten Gaziantep Kolej Vakfı Müdürü Mustafa Şenel , “GKV Özel İlkokulu olarak öğrencilerimizde doğa sevgisi oluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Karne sevincimizi doğa sevgimizle bütünleştirdik. Karne, okul tarafından aileye sunulan ve çocukların okul hayatı hakkında bilgi verme amacı güden bir rehberdir" dedi.

Düzenlenen töreninin ardından karne heyecanı yaşayan öğrenciler öğretmenleriyle hatıra fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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