Minik GKV’liler gece çadır kampında

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen 'Okulumda İlk Çadır Kampım' etkinliğinde bir araya gelen anaokulu öğrenci ve velileri unutulmaz anlar yaşayarak doğada kamp yapmanın heyecanını yaşadı. Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, öğrencilerin önemli deneyimler kazandığı gece çadır kampının önümüzdeki dönemlerde de devam tekrarlanacağını ifade etti.

2018-2019 eğitim öğretim yılına yeni projeleriyle merhaba diyerek öğrencilere bir çok konuda yeni deneyimler kazandıran Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen (Okulumda İlk Çadır Kampım' etkinliğiyle unutulmaz anlar yaşadılar. Düzenlenen gece çadır kampında gece boyunca ateş etrafında müzik öğretmenleri ile gitar eşliğinde çocuk şarkıları söyleyen GKV'li minikler, dans öğretmenleri ile açık havada dans etmenin mutluluğunu yaşadı. Açık hava film kuşağı ile en sevdikleri animasyon filmleri izleyen öğrencilerimize gecenin sonunda çadırlarında sınıf öğretmenleri en sevdikleri masal kitaplarını okudu. Düzenlenen çadır kampının öğrenciler için önemli deneyimler kazandırdığını ifade eden GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, "Öğrencilerimize öncelikle kamp nedir, ilk kamp yapan insan hakkında bilgiler verilerek program başlamıştır. Özel olarak hazırlanan kamp ateşi etrafında çocuklar halka şekline geçerek orff çalışmasına katıldılar, orff çalışması sonrasında gitar eşliğinde çocuk şarkıları ve güncel şarkılarla eğlendiler. Müzik sonrası çadırlara geçerek öğretmenlerinin çadırın içinde okuduğu hikayeleri dinlediler. Çadırlardan sonra gökyüzünü, yıldızları izleyip hayaller kurdular. Limbo oyununu oynayarak denge ve koordinasyon çalışmaları yaparak hem oynadılar, hem eğlendiler. Tüm çocuklar mısır ve sıcak çikolata ikramlarıyla gece sineması izleyip, hem eğlendiler, hem de açık hava sinemasının keyfine vardılar. Gecenin sonunda öğretmenler eşliğinde karaoke eğlencesiyle tamamladılar. Çadır kampının çocuklara doğayı tanımalarını ve saygı duymalarını, risk almalarını ve kendi sınırlarını keşfetmelerini, kamp sayesinde aktif olmanın yeni yollarını keşfetmelerini, teknoloji çağında şehir hayatından bir nebze uzaklaşıp elektriksiz olmanın keyfini çıkarmalarını ve en önemlisi eğlenmeleri sağlayarak öğrencilerimizin bu anlamda yeni deneyimler kazanmalarını sağladık. Bu tür etkinliklerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecektir" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI