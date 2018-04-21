Minik futbolcu Ali Osman'dan, Erkoç'a ziyaret

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - 10 YAŞINDA Galatasaray'a transfer olarak büyük bir başarıya imza atan forvet oyuncusu Ali Osman Kalın, Almanya'da katılacağı turnuva öncesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'u ziyaret etti.

Galatasaray'ın Kahramanmaraş'ta açtığı futbol okuluna 4 yıl önce kaydolan ve aynı zamanda Galatasaray Futbol Okulu'nun amatör ligde mücadele eden Kahramansaray'ın lisanslı futbolcusu olan Ali Osman Kalın, şubat ayında Galatasaray'a transfer oldu. Gelecek yıldan itibaren futbol hayatına İstanbul'da Galatasaray'ın alt yapısında devam edecek olan Kalın, Galatasaray altyapı takımı ile Almanya'da düzenlenecek olan uluslararası turnuvaya katılmak üzere 27 Nisan'da Almanya'ya gidecek. Kalın, turnuva öncesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'u makamında ziyaret etti. Babası Ali Kalın, Galatasaray Futbol Okulu Koordinatörü Yahya Canlı ve Antrenör Volkan Dalyan'ın da eşlik ettiği Ali Osman Kalın, Erkoç'a çok çalışıp Galatasaray'ın A Takımına girme sözü verdi.

Başkan Fatih Mehmet Erkoç ise Kalın'ı başarısından dolayı tebrik ederek, "İnşallah dünyaca ünlü futbolcu olacaksın. İnşallah dünyanın en aranan futbolculardan biri olursun" dedi. Belediye olarak spora çok önem verdiklerini kaydeden Erkoç, şunları söyledi:

"Halı sahalar başta olmak üzere çok önemli tesisler yaptık ve yaz sporu okulları düzenliyoruz. Yaz sporu okullarına geçen yıl 43 b,n çocuğumuz katıldı. Onları güzel ortamlarda hocalarımızla eğitiyoruz ve amatör kulüplere de destek veriyoruz. Bugün Ali Osman'ın başarısı çok önemli. Birçok gencimize de, evladımıza da ilham kaynağı olacak. Kendisini bugün Kahramanmaraş'tan Galatasaray futbol takımına uğurluyoruz, başarılar diliyor. Bu özellikle çok önemli çünkü futbolda, sporda küçük yaşlardan itibaren başlayan eğitim gelecekte çok büyük başarılara imza atmalarını sağlamakta. Yani Ali Osman çok iyi bir seçim yapmış ve küçük yaşta spora çok emek vermiş, başarılı da olmuş. Biz Kahramanmaraş'ta sporu insanların bir alışkanlığı haline getirmek istiyoruz. Eğitim nasıl önemliyse spor da çok önemli, beden eğitimi çok önemli. Sağlıklı nesiller için, güçlü ve dinamik nesiller için sağlıklı bedenlere ihtiyaç var. Bundan dolayı da Kahramanmaraş'ta lisanlı sporcu sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da mahallerimizde yeni kulüpler kurdurduk ve kurdurmaya da devam ediyoruz."

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