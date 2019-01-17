Minik elleriyle ördükleri atkılarla arkadaşlarını ısıtacaklar

Arzu ERBAŞ/DEREPAZARI(Rize)()-Rize’nin Derepazarı ilçesinde 120 öğrenci, proje kapsamında elleriyle ördükleri atkıları, Ağrı'daki arkadaşlarına gönderdi.

Derepazarı Merkez İlkokulu ile Fıçıcılar İlkokulu öğrencilerinin katıldığı proje ile hazırlanan atkılar Ağrı Patnos’taki kardeş okulun öğrencilerine ulaştırıldı. Her öğrenci hazırladığı atkılara mektup da yazıp, duygularını anlattı. Çocukların mektubunda, "Sevgili arkadaşım, sen üşüme diye atkı ördüm. Sizin orada hava soğuk galiba, bayağı kar yağıyor. Bizde bu kış hiç yağmadı. Sana başarılar dileyorum. Buralara henüz kar yağmadığı için atkımı sana gönderiyorum. İnşallah iyi günlerde takarsın" şeklinde yazdığı dikkat çekti.

Derepazarı ilçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Keskin’in de katılımıyla paketlenen atkılar, Ağrı’nın Patnos ilçesindeki Eskikonak Sabahattin Yıldız İlkokulu’na gönderildi. Keskin, "Öğretmenimiz Emrah Sümenoğlu’nun hazırladığı proje ile öğrencilerimiz birlikte güzel bir projeyi hayata geçirdiler. Kendi emekleri atkıları özel notlarla Ağrı’daki arkadaşlarına gönderdiler. Bu davranışla bizim yüzümüzü güldürdüler, arkadaşlarının içlerini ısıttılar" diyerek emek verenlere teşekkür etti.