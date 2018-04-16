Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ İl Sağlık Müdürlüğü ve Kırklareli Üniversitesi arasında imzalanan; “Minik Eller Yıkansın ve Fırçala Dişlerini Göster Gülüşlerini” projesi uygulamaya başlandı.

Proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Diş Hekimi Cevat Atalay tarafından Pınarhisar ve Vize ilçelerindeki ilkokul öğrencilerine doğru el yıkama ve diş fırçalama teknikleri konusunda eğitim verilerek, çocukların dişçi koltuğu korkusunu yenmeleri için gezici diş aracı ile diş muayeneleri yapıldı.