Minibüsün motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da minibüsün motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yenice Mahallesi'nde park halindeki 46 NK 403 plakalı minibüsün motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, minibüsün motor kaputunu açarak, sıkışan kediyi bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri, kediyi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Kedi ve Köpek Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.

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