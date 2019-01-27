Minibüsün çarptığı yaya yaralandı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da yolun karşısına geçmek isteyen kişiye kapalı kasa minibüs çarptı. Adı öğrenilmeyen yaralı, hastaneye götürüldü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde saat 01.00 sıralarında yaşandı. Sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bulvar üzerinde, yıkılan ağaçlar refüjde bulunan çitleri de kırdı. Çitlerin kırık olması nedeniyle yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanmayan kişi, bir anda yola atladı. O sırada Yener Ulusoy Bulvarı istikameti yönünde seyir halinde bulunan Uğur Ç. yönetimindeki 07 NJP 89 plakalı kapalı kasa minibüs, yola atlayan kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle olduğu yere düşen yaralıya yoldan geçen kişiler ilk müdahaleyi yaparak, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kan içerisinde yerde yatan yaralıyı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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