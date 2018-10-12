Minibüs yan yattı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,() - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün yan yattığı kazada sürücü Hüseyin Koçer yara almadan kurtuldu.
Kaza, dün akşam saatlerinde Dinar Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden Antalya yönüne seyreden Hüseyin Koçer idaresindeki 03 PP 301 plakalı minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için fren yapınca kayarak yan yattı. Minibüs refüje çarparak durdu. Sürücü Hüseyin Koçer'in yara almadan kurtulduğu kazada maddi hasar meydana geldi.
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