Minibüs direğe çarptı: 1 yaralı

BURSA''nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan minibüs direğe çarptı,1 kişi yaralandı.

İnegölden Bursa istikametine giden Hayrullah Ö.(62) yönetimindeki 77 AD 761 plakalı minibüs,yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç, yolunda kenarındaki beton direğe çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Yaralı sürücü kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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