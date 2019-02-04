Mimarsinan OSB'de müteşebbis heyet toplantısı yapıldı

KAYSERİ, () - MİMARSİNAN Organize Sanayi Bölgesi’nin 155'inci müteşebbis heyet toplantısında konuşan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Dar düşünmeden, geniş ölçekte ülke için çalışmaya, üretmeye gayret edeceğiz" dedi.

Toplantıya, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Oğuzbaş, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Üyeleri ve bölge personeli katıldı. Mimarsinan OSB yönetimini çalışmalarından ve başarılarından dolayı kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Mehmet Büyüksimitci, şöyle dedi:

"OSB'lerde en büyük risk, sürdürülebilirliktir. Çok verimli çalışmak ve mevcut arsa satışları ile ilgili çok uygun yatırımlar yapmak gerekiyor. Mimarsinan OSB güzel çalışmalara imza atıyor. Bu yönetim kurulunun ve personelin istişare mekanizmasının iyi çalışması ile ilgili bir durum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aspilsan firmasının arsa tahsisi konusunda müteşebbis heyetimizin göstermiş olduğu hassasiyet içinde ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Hem milli ve yerli üretim konusunda hem de savunma sanayisine yönelik oldukça güzel bir çalışma oldu. Yeni yatırımlarla ilgili daha gidecek çok yol var. Kayseri hepimizin. Dar düşünmeden, geniş ölçekte ülke için çalışmaya, üretmeye gayret edeceğiz" dedi.

Mimarsinan OSB’nin 2018 yılındaki faaliyetleri ve 2019 yılındaki yatırımları hakkında bilgiler veren Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Oğuzbaş, "1998 yılında kurulan Mimarsinan OSB'miz, şu anda 6 milyon metrekare alan üzerinde faaliyet gösteriyor. Toplamda 372 adet sanayi parselimiz var. Bu parsellerin 7 adedi tahsisini beklemektedir. Bölgemiz genelinde her yıl düzenli olarak altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz. Yol yapım çalışmalarımıza, devam ediyoruz. Bölgemiz ile Melikgazi Belediyesi arasında imzalamış olduğumuz protokolle, sağlık bandında yapılacak alternatif yol için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu protokolde, bölgemizdeki 3'üncü giriş bölgesine 30 metre genişliğinde çift şeritli yol yapılacak. Ağır tonajlı araçları o yöne yönlendireceğiz. Bölge girişimize yapılacak olan yonca yaprağının imar planını, anayol üzerindeki benzinlik ve dinlenme tesisini ve sağlık koruma bandımız ile ilgili tadilat planımızı, alt ve üst yapı çalışmalarımızı 2018 yılında tamamladık. Bölgemiz genelinde, geçtiğimiz yıl içerisinde elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerinde artış gösterdi" dedi.

2019 yılında, alt ve üst yapı çalışmaları ve çeşitli faaliyetler için yaklaşık 20 milyon TL’lik bütçe ayırdıklarını açıklayan Başkan Oğuzbaş şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl, bölge temizliğinde kullanılmak üzere 1 adet çöp toplama aracı ve 1 adet yol süpürme aracını bünyemize ekledik. Şu anda 19 aracımızla hizmet vermekteyiz. 2017 yılında kurmuş olduğumuz İtfaiye Teşkilatımız, yangın, kurtarma, trafik kazası, su baskını gibi olaylara müdahale ediyor. İtfaiye personellerimizin eğitimleri devam ediyor. Aynı zamanda, itfaiye teşkilatımız, İncesu Organize Sanayi Bölgesi’nde de destek amaçlı hizmet veriyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, İtfaiye Teşkilatımızda, ilimizde bulunan Ahi Evran Anadolu Meslek Lisesi’nde eğitim gören 12 öğrencimiz staj görüyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde faaliyete geçirdiğimiz whatsapp ihbar ve öneri hattımızla sanayicilerimizin istek ve önerilerine hızlı bir şekilde cevap vermeye gayret ediyoruz."

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