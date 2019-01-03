Mimarsinan mahallesine modern tesis

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mimarsinan Mahallesi’ne 2300 metrekare alan üzerine inşa edilecek sosyal tesisin temelinin atıldığını ifade ederek, Kocasinan'ın yeni bir modern tesise daha kavuşacağını söyledi.

Vatandaşlardan gelen talep üzerine Mimarsinan Mahallesi’ne 2 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilecek sosyal tesisin temelinin atıldığını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, tesisin hizmete girmesiyle birlikte bölgeye sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda büyük bir kazanım sağlayacağını ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Akademi’nin daha yaygın hale gelmesi için tesisler yapmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Mimarsinan Mahallesi’ne modern bir sosyal tesis daha yapıyoruz. En kısa zamanda çalışmaları tamamlayarak, bölge sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Tesisimizin içerisinde; yüzme havuzu ve fitness gibi spor aktivitelerinin yapılacağı fiziksel mekanlar olacak. Ayrıca bölge sakinlerinin keyifli vakit geçirecekleri Kafe Sinan gibi mekanlar yer alacak” ifadelerini kullandı.

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