Mimarsinan Dere mahallesine yapılan aile sağlığı merkezi törenle açıldı

KAYSERİ, () - HAYIRSEVER Seyyar Ailesi tarafından Melikgazi İlçesi Mimarsinan Dere Mahallesine yapılan Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.

Melikgazi Belediyesi tarafından Mimarsinan Dere Mahallesi’ndeki Elmas Seyyar Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış törenine, Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Vali Yardımcısı Nail Anlar Ak Parti Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile çok sayıda mahalleli törene iştirak etti.

Melikgazi Belediyesi olarak halk ve çevre sağlığına büyük önem verdiklerini ve bunun bir göstergesi olan sağlık tesisleri inşa ederek bölge halkının hizmetine sunduklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç “Melikgazi her yerde ilk’leri başlatılan çalışmalar neticesinde bugün bir sağlık tesisini hizmete açıyoruz. Belediyemizce Hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Aile Sağlık Merkezi bölge halkına hizmet verecektir. Tek katlı ve toplam kapalı alanı 200 metrekaredir. 3 hekim ile hizmet verecek sağlık merkezi içerisinde laboratuar da bulunmaktadır. Çarşamba günü Aydınlıkevler Aile sağlık Merkezinin temelini attık, Bugün de bir aile sağlık merkezimizin açılışını yaparak bölge halkının hizmetine sunuyoruz” dedi.

Melikgazi Belediyesinin ilçenin her yerinde olduğunu, çalışmaları ve yatırımları ile örnek gösterildiğini ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanı Taner Yıldız, şehrin geleceğe hazırlanması için yapılması gereken projelerin Kayseri belediyelerince tek tek hayata geçirildiğini ve birçok Anadolu şehri küçülürken Kayseri'nin, büyümeye, gelişmeye, adından her alanda söz ettirmeye devam ettirdiğini söyledi.

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