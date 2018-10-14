Mimarlık öğrencileri, 'Kültürel Miras Keşfi' gezisinde buluştu

ADANA,() - DÜNYA Mimarlık Günü etkinlikleri kapsamında Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mimarlık Bölümü 1. Sınıf öğrencileri, akademisyenler, mimarlar ile Mimarlar Odası Adana Şube yöneticileri bir araya geldi.

Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Mimar Ozan Tüzün ve yönetim kurulu üyeleri, öğrencilerle Ulucami Medresesi’nde başlayarak kentin kültürel miras özelliği taşıyan Tepebağ ve Sarıyakup bölgesini gezdi. Burada konuşan Ozan Tüzün, “Özellikle, yakın gelecekte eğitimlerini tamamlayarak aramıza katılacak olan meslektaş adaylarımıza içinde bulundukları kentimizi, sahip olduğu kültürel mirasımız özelinde tanıtmak amaçlandı. Gelecek kuşaklara aktarılmak üzere son dönemlerde çeşitli restorasyon çalışmaları yapılan eserleri yerinde görmeyi ve göstermeyi hedeflediğimiz bu gezi vasıtasıyla, bir yandan kentimiz için sahiplenme, diğer yandan meslektaşlarımız, öğrenciler ve Mimarlar Odası arasındaki diyalog ile dayanışma duygusunu geliştirmeyi hedefledik” dedi.

TEPEBAĞ KENT DOKUSU İNCELENDİ

ÇÜ Mimarlık Bölümü öğrencileri, akademisyenler ve Mimarlar Odası Adana Şube yöneticileri 3 grup halinde Tepebağ’ın tarihi kent dokusunu yerinde inceleyerek kenti keşfettiler. Ziya Paşa Parkı’nda başlayan gezi Tuz Hanı, Irmak Hamamı, Eski Vilayet, Duyuni Umumiye, Tarihi Kız Lisesi, Cafer Paşa Medresesi, Taş Köprü, İç Kale Surları, Abidinpaşa Gülek Eczanesi, Sıra Konaklar, Sinema Müzesi, Atatürk Müzesi, Sur Kalıntıları, Kurtuluş Mektebi, Turhan Arın Sokağı, Şıkoğlu Cami, 68-69-95 Envanter nolu Yapılar, Tepebağ Höyüğü, Hamamlı Konak, Arkeolojik Kazı Alanı ve Evi, Gazi Mektebi, Yeşil Mescit, Musabalı Konağı, Ağca Mescid, Ramazanoğlu Medresesi, Ulucami, Ramazanoğlu Konağı, İnkılap Mektebi, Büyük Saat, Çarşı Hamamı ve Yağ Caminin gezilip, görülmesinin ardından öğrencilerle Ziya Gökalp Parkı’nda piknik tadında yemek verildi.

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