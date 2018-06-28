Mimarlık Fakültesinde 150 öğrenci mezun oldu

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesi, 2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi mezunlarını verdi. Program kapsamında 3 bölümden 150 öğrenci mezun oldu.

15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Aslantaş, Mimarlar Odası Şube Başkanı Güntülü Gündoğ, Şehir Plancıları Odası Şube Başkanı Ömer Yasin Arık ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise konuşmasında 40. yılında Erciyes Üniversitesi’nin, en gelişmiş ve en başarılı üniversitelerden birisi olduğunu söyledi. Rektör Güven, “Erciyes Üniversitesi gibi bir araştırma üniversitesinin çok önemli bir fakültesinden mezun oluyor gençlerimiz. Buradan donanımlı hocalardan, donanımlı bir alt yapıyla yetiştiler. İnşallah bundan sonrada kendilerini geliştirerek, toplumumuza ve milletimize büyük katkılar sağlayacaklar. Ancak onlardan bazı isteklerimiz var. Öncelikle ne işi yaparsanız yapın, isterseniz bina tasarlayın, isterseniz şehir tasarlayın, isterseniz bir ürün tasarlayın, tasarladığınız her şeyin bir kimliği olsun” diye konuştu. Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları verildi.

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