Mimarlardan çevre uyarısı

MİMARLAR Odası İzmir Şubesi, 1- 7 Ekim Mimarlık Haftası kapsamında açılış etkinliği düzenledi. Meslekte 30'uncu ve 50'nci yılını tamamlayan mimarlara onur plaketi verildi. Mimarlık Haftası söyleşi, panel, sergi ve gezilerle kutanacak.

İzmir’de bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan 1- 7 Ekim Mimarlık haftası kapsamında, sergi açılışları ve tempolu bir program içeren açılış etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Mimarlar Odası Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan ve İsveç Konsolosu Therese Hyden konuşma yaptı. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve çok sayıda mimarın katıldığı etkinliğin açılışında konuşan Mimarlar Odası Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, çevre ve doğaya saygılı bir mimarlık anlayışını yaymak için başarılı örnekleri gündeme taşıyacaklarını söyledi. Alpaslan, "Bu mesaj aslında mimarlar olarak bize sorumluluklarımızı hatırlatan sert bir uyarı. Dünyamızın bugünkü durumuna ve yakın geleceğine dair iyimser olmak ne yazık ki mümkün değil. Yakın vadede tehditler içerisinde, en kritik olanının çevresel felaketler olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu karamsar çerçeve içerisinde biz, Mimarlar Odası olarak çevreyi, doğayı ve kenti savunmaya devam ediyoruz. Doğamıza, kentimize zarar veren kararları, projeleri yakından takip ediyor, bunlara karşı kamusal sorumluluğumuz gereği hukuksal mücadeleyi sürdürüyoruz" dedi.

İZMİR AKILLI ŞEHİR OLMALI

İzmir’in hem nüfus hem de boyut açısından büyümekte olduğunu kaydeden İsveç Konsolosu Therese Hyden, "Kamu alanları, sadece insanlar bu alanlara katıldığında yararlı ve kullanışlı olabilmektedir. Her bireyin yaşadıkları alanla ilgili fikirlerini beyan etme hakkı vardır. Yenilik için yaratıcılık ve katılım da çok büyük değerlere tekabül ediyor. Çevreye ya da şehirde yaşayan insanlara zarar verilmemesi için İzmir gibi büyüyen bir şehrin akıllı şehir olması gerekmekte. Akıllı şehir, atık yönetimi, su yönetimi ve enerji yönetimini sirküler bir kapsamda ele almak demektir. “ Eşit alanlarö isimli proje İzmir’de uzun vadeli devam edecek bir projedir. Bu İsveç ile Türkiye arasında, İsveç ile İzmir arasında, bir bağ oluşturuyor" dedi.

Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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