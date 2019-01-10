Mimarlar Odası Bursa Şubesi basın mensuplarını kutladı

MİMARLAR Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Şahin, her yıl 10 Ocak’ta kutlanan ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Şahin, yaptığı açıklamada, vatandaşın haber alma ihtiyacını tarafsız bakış açısıyla komuoyuna aktaran basın mensuplarının yüce bir görev üstlendiklerini ifade edip, ‘’Büyük bir fedakârlıkla haber peşinde koşan tüm basın mensuplarının bu özel ve anlamlı günleri yürekten kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum’’ dedi.

“Şehrimizin ve ülkemizin gündemini tarafsız bir bakış açısıyla kamuoyuna aktarmak gibi önemli bir sorumluluğu üstlenen basın mensuplarımız, kamuoyunun haber alma ihtiyacını karşılayan bu ulvi görevi yerine getirmektedir. Yaz kış demeden, büyük bir fedakârlıkla haber peşinde koşan, şehrinin ve ülkesinin nabzını tutan kıymetli basın mensupları dostlarımız, sorunların dile getirilmesi ve çözülmesi konusunda kutsal bir görevi de ifa etmektedirler. Halkımızın taleplerini, ihtiyaçlarını, kamu ve özel sektörün faaliyetlerini kamuoyuna aktarmayı ve gözden kaçabilecek konuları gündemde tutmayı bir görev olarak sürdüren basın mensupları, şehrinin ve ülkesinin daha iyi durumda olması için önemli bir rol üstlenmektedirler. Basın mensuplarının, başarıyla yerine getirdikleri bu önemli ve kutsal görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılık ve kararlılıkla devam edeceklerine inanıyorum. Bu vesile ile bir kez daha tüm basın mensuplarının bu özel ve anlamlı günleri yürekten kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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