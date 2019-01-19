Mimar ressam kadını tuvale yansıttı

Mustafa ERCAN/MERSİN, () – MERSİN Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’nda özel doktora öğrencisi olarak eğitimini tamamlayan genç ressamlardan mimar Ceren Yonuk Ergen, bir kadın kavramını ve varoş sürecini tuval üzerinde irdelendiği sergisi büyük ilgi gördü.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi’nde açılan sergiye MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Sadık Çağatay Güneş, Galeri Müdürü Seda Şahbaz, ressam Ceren Yonuk Ergen ve çok sayıda davetli katıldı.

'Kadın' adlı sergisine olan ilginden memnun olduğunu belirten Ergen, kadın kavramını renk ve nesnelerle harmanlayarak, kültür, toplum ve aile içerisindeki sosyal farklılaşmasını anlattığını söyledi. Sergi çalışmalarına fikir olarak doktora öğrencisiyken başladığını ifade eden Ergen, soyut ve kavramsal eserler üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Eserlerinde taş, toprak, saç, çerçeve gibi farklı enstrümanlar da kullandığını kaydeden Ergen, "Bu 2’nci sergimdeki resim çalışmalarımın özünde kadının kendi içinde taşıdığı var oluşuna yönelik irdelenmesi ve kavramsal olarak plastik olana dönüştürülmesi yer alıyor. Koyu, sıcak, soğuk, geniş ve sert renk planlarının kullanılması ile ruhun, içinde bulunduğu mücadeleyi; taş, toprak, sac gibi doğal nesnelerle tarihsel süreç içerisindeki köktenliğini, değişkenliğini ve gelişimini vurguladım" dedi.

20 eserin yer aldığı sergi sanatseverler tarafından büyük ilgi görünken, 7 Şubat Perşembe günün kadar açık kalacak.

FOTOĞRAFLI

