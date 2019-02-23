Mimar adaylarından sergi

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde (MSKÜ) Mimarlık Bölümü öğrencileri, 'Konstrüktif Mekanlar' isimli sergi açıldı.

MSKÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'ndeki 62 öğrenci, teoriyi uygulama alanına aktararak, bilgiyi görselleştirdi. 'Konstrüktif Mekanlar' adlı sergi açan öğrenciler; atık koliler, pet şişeler ve süt kutuları gibi geri dönüşüm malzemeleri kullandı. Ses ve ışık oluşturulan birebir ölçekli tasarımlar yaptı. Ayrıca ip, çivi, maket kartonu, strafor gibi malzemelerle yapılan tasarımlar; çizgi, renk, derinlik ve yoğunluk anlayışlarıyla sergiye zenginlik kattı.

Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Öncü Başoğlan Avşar, "Bu sergideki amacımız, öğrencilerimizin tasarım gücünü hayata geçirmek ve bunu meslektaşlarımızla paylaşarak, yaşamın her alanını eğitimin bir parçası haline getirmekti. Öğrencilerimizin gayreti ve başarısı bizleri bu mutlu ana getirdi" dedi. Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Açıkgöz ise, "Ders saatleri dışında sabahlara kadar çalışan öğrenciler, ilk tasarımları ile kamuoyunun karşısına çıkıyorlar" dedi. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise, "Çalışmalarınızdan çok etkilendim. Sizlerden büyük başarılar bekliyorum. Yönetim olarak sizler için yapılması gereken her şeyi yapacağız. Bana her zaman ve her şekilde ulaşabilirsiniz. Seneye Şehir ve Bölge Planlama Bölümü de öğrenci alacak ve buralar daha da şenlenecek" dedi.

Sergileriyle ilgili bilgi veren öğrencilerden Emre Karakoyun, Meryem Şahin ve Berkay Akın, süt kutularıyla oluşturdukları tasarımlarında, önce süt vurgusu yaptıklarını ve buna ilaveten bu tür malzemelerin atık olmayıp, değerlendirilen malzemeler olabileceğine dikkat çektiklerini ifade etti. Halat ve kraft kağıdı kullanarak bir tasarım yapan Duygu Peçenek, Günez Kızılarslan ile Yiğit Özmutlu ise, basit ve günlük malzemeler kullanılarak rahatlıkla dinamik bir mekan tasarımlanabileceğini, düz halatları eğik bir şekilde kullanarak çizgi-zemin uyumuna dikkat çektiklerini söyledi.

Rektör yardımcıları Prof. Dr. Bakiye Uğur ve Prof. Dr. Adnan Çevik ile beraber, öğretim üyeleri, öğrenciler ve Mimarlar Odası mensupları da açılışa katıldı. 15 gün açık kalacak olan sergiye; öğrencilerin, üniversite personelinin ve mimarların ilgi göstermesi bekleniyor.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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