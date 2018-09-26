MilyonFest Eskişehir'e sanatçı yağmuru

GEÇEN mayıs ayında düzenlenen ve unutulmaz anlara sahne olan 'EskiFest' in ardından Milyon Yapım Organizasyon Umut Kuzey önderliğinde 27-30 Eylül 2018 tarihlerinde bir kez daha MilyonFest Eskişehir'i gerçekleştiriyor.

Mayıs ayındaki etkinlikte yoğun yağışın ardından çamurdan korunmak için kendilerini poşetlere sarararak doyasıya eğlenen katılımcılar renkli görüntüleriyle tüm Türkiye’nin hafızalarında yer etmişti. Yağmurlu hava ve yoğun fırtınaya rağmen konser alanını terk etmeyen binlerce gencin muhteşem görüntülerine sahne olan 'EskiFest' yurtdışındaki dev festivalleri aratmamıştı.

Umut Kuzey bu unutulmaz festivali bir kez daha Türk rock müziğinin en iyileriyle müzikseverlere; Eskişehir’de yaşayan ve eğitim gören binlerce üniversiteli gence armağan ediyor. Athena’dan Pentagram’a; Şebnem Ferah’tan Manga’ya; MFÖ’den Selda Bağcan’a; Teoman’dan Hayko Cepkin’e yıldızlar muhteşem bir festival deneyimi için Eskişehir’e geliyor. Eskişehir Mola Tesisleri'nde yüzde100 müzik ve eğlence ile Redbull’un katkılarıyla gerçekleşecek MilyonFest Eskişehir; Kral tv ve Milyon tv medya sponsorluğunda canlı yayınlanacak.

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