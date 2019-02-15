Milli Tenisçi Büyükakçay'dan Osmaniyeli öğrencilere destek

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - TÜRKİYE Tenis Federasyonu, Tenis Aile Birliği'nin 'Giymediğiniz kıyafetler ve ayakkabılar tenis oynatsın' projesi kapsamında temin edilen tenis malzemeleri Osmaniyeli öğrencilere ulaştırıldı.

Milli Tenisçi Çağla Büyükakçay'a ait ayakkabı, şapka, tişört, raket ve raket toplarından oluşan malzemeler, 75. Yıl Ortaokulunda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Döne Öktem'in çalıştırdığı küçük tenisçilere teslim edildi. Osmaniye Tenis İl Temsilcisi Oktay Deniz, ülke genelinde daha fazla çocuğun tenisle tanışması, tenis oynayan gençlerin teşvik edilmesinde ve toplumsal farkındalığın artmasında önemli rol oynayan proje kapsamında duyarlılıkları ve çok kısa surede geri dönüş yaptıkları için Türkiye Tenis Federasyonu yetkililerine, Tenis Aile Birliği adına Füsun Yargovan'a, Milli Sporcu Cağla Büyükakçay'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.



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