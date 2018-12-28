Milli şair Ersoy, ölümünün 82’nci yılında Osmangazi’de anıldı

BURSA’da Osmangazi Belediyesi, İstiklal Marşı’nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82’nci yıl dönümünde anma töreni düzenledi. Programda konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, ‘’Mehmet Akif’in hayatı nasıl bizlere örnek olmuşsa, inşallah gelecek nesillere de rehberlik edecektir’’ dedi.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 82’nci yıl dönümünde Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonla anıldı. Eğitim Vadisi Oğuz Kağan Köksal Salonu’nda gerçekleştirilen anma törenine Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, Prof. Dr. Turan Karataş, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Rasim Alkoç ve BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri katıldı. Okunan İstiklal Marşı’nın ardından programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, “Mehmet Akif, İstiklal Marşı’nı gençlerimize ve milletimize emanet bırakarak aramızdan ayrıldı. Mehmet Akif’in hayatı da eserleri kadar önemlidir. Sahici, samimi bir hayat süren Mehmet Akif, merhamet şairidir. Soğuktan titreyerek yazmış olduğu İstiklal Marşı’nın 500 liralık para ödülünü almamış ve bu parayı fakirlere, çocuklara, nakış öğreten Dar-ül Mesai Vakfı’na bağışlamıştır. O, şiirleriyle birlikte fikrini ve tüm hayatını millete adamış bir dava adamıdır. Mehmet Akif’in hayatı nasıl bizlere örnek olmuşsa, inşallah gelecek nesillere de rehberlik edecektir. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

‘İLKELERİNDEN ASLA TAVİZ VERMEDİ’

Yeni nesillerin yetişmesi için Ersoy’un örnek alınması gereken bir şair olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Turan Karataş, “Sanatkar, şair, düşünce adamı olan Mehmet Akif, vefatının 82’nci yılında hala samimiyet, hürmet ve sevgiyle anılıyor. Ben Akif’i eserlerini, hayatını, yaşantısını okudukça iradem dışında sevdim. İnsani yönü eserlerinin önüne geçmiş olan bu şahsiyet, inandığı gibi dosdoğru yaşamıştır. Bir güç ve otorite karşısında inancından, ilkelerinde asla taviz vermemiştir. Akif, 63 yıllık ömründe hayatını yalana müracaat ederek anlatmamıştır. Yazdıklarıyla yaşadıkları, birbiriyle örtüşür durumdadır. O, yazdıklarını yaşamış, yaşamadıklarını da yazmamıştır. Kalbinin içinde hissetmediğini söylememiştir. Mehmet Akif samimidir, iki yüzlü ve riyakar insanları sevmezdi. Milletinin geleceği ve selameti için kuşku duyardı” ifadelerini kullandı. Program hediye takdimiyle son buldu.

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