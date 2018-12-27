Milli Piyango tezgahları yeni yıl için renklendi

İZMİR’de Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürerken Alsancak’ta yılbaşına özel çeşitli süsler ve Noel baba heykelleri ile süslenen Milli Piyango tezgahları, vatandaşın ilgisini çekiyor.

Alsancak’ta yeni yıl yaklaşırken, vatandaşlar yılbaşı çekilişi için büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan Milli Piyango biletlerini almaya başladı. Milli Piyango satıcıları biletlere ilgiyi artırmak için satışları hareketlendirmek için tezgahlarını yılbaşı ruhuna uygun olarak Noel baba heykelleri ve kar küreleri ile süsledi. Kimi tezgahların yanına koyulan ses sistemlerinden yükselen anons ve müzik sesleri, vatandaşın ilgisini çekiyor. Altı yıldır Milli Piyango bileti satan Tarık Esen, "Sadece yılbaşına özel reklam amaçlı bir uygulama yapıyoruz. Satış alanınız ne kadar renkli olursa talep o kadar artıyor. Radyoyu, Noel baba heykelini, kar küresini bu yüzden koyduk. Bir haftadır bu şekilde satış yapıyoruz, gayet iyi gidiyor. Müzik ve kayıttan gelen anons çok ilgi çekiyor. Genelde Milli Piyango bileti almayı insanımız son haftaya bırakıyor. Bu yüzden hareketli günler geçiyoruz" dedi.

Melis KARAKUZULU/ İZMİR, ()

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