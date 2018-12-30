Milli mücadele sahnede anlatıldı

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları , Çanakkale Zaferi ve Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun anlatıldığı 'Zafere Giden Yol' isimli oyunu sahneledi.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahneye konulan oyunu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Yusuf İnanıroğlu, Kuva-i Milliye Bozkurt Müfrezesi Komutanı Mithat Toroğlu'nun oğlu Avukat Şarman Toroğlu, Hamzabeyli Müfrezesi Komutanı İstiklal Madalyalı Yılmaz Efe ünvanlı Şeref Genç'in kızı Hale Toroğlu ve çok sayıda vatandaş izledi.

Ahmet Aksoy'un yönettiği, müzik, dans ve tiyatronun harmanlanarak sahnelendiği oyunda özel görüntüler, efektler ve ışık sistemleri ile kurtuluş mücadelesi anlatıldı. Özellikle milli duygulara hitap eden ve içerisinde zeybek ve halay gibi yöresel gösterilere de yer veren oyun vatandaşların taktirini topladı.



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