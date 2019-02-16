Milli Gençlik Kitap Kahve açıldı

OSMANİYE, () - ANADOLU Gençlik Derneği Osmaniye Şubesi tarafından 'Gençlik Projeleri Destek Programı' kapsamında hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 'Milli Gençlik Kitap Kahve' düzenlenen törenle açıldı.

Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı 3'üncü etaptaki açılış programına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, SGK İl Müdürü Mücahit Çelik, AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, Siyasi Parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Proje Koordinatörü Mehmet Dikmen, Milli Gençlik Kitap Kahve hakkında yaptığı bilgilendirmede, projenin amaçlarını anlattı. Dikmen, "Ülkemiz gençlerinin ve öğrencilerinin kitapla, okumayla ve kütüphaneyle olan alakasını artırmak ve özellikle ortaokul, lise ve üniversite gençliğinin okuldan arta kalan zamanlarında kültür-sanat faaliyetleri ile bu yöndeki yeteneklerine katkıda bulunmayı amaçlayan bu mekanda temin edilmiş kitaplardan ziyade özenle seçilen ve dünya klasiklerinden Türk klasiklerine, çocuk kitaplarından ansiklopedilere, islami içerikli kaynaklardan süreli yayınlara varıncaya dek 2000 kitabı ihtiva eden bir kütüphane ile birlikte, okuma bölümü, kültürel ve sanatsal çalışma alanı, internet araştırma kısmı ve misafirlerin sohbet edebileceği alanlarının olduğu, öğrencilerin kitapları herhangi bir bedel ödemeden ödünç alabildiği projenin temel hedefidir."



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