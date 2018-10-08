Milli Eğitim Müdüründen Gölbaşı’na ziyaret

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ile birlikte inşaat çalışmaları devam eden Kız İmam-Hatip Lisesi ile bu yıl inşaatı tamamlanarak eğitim- öğretime başlanılan Şehit Salik Özer İlkokulu’nda incelemelerde bulunan Ahmet Alagöz, ilçedeki eğitim durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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