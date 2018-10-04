Milli Eğitim Müdürü Tosun, Armutlu’da

YALOVA İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Armutlu’da bulunan okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Müdür Ali Tosun, Armutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Dursun mihmandarlığında, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Çibir ile birlikte okulları ziyaret ederek, okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyerek, aynı zamanda okulların fiziki durumları hakkında okul müdürlerinden bilgi aldı.

Armutlu Vilayetler Birliği Hafize Sakız Anaokulu’nun minik öğrencilerini ziyaret ile başlayan program, sırasıyla Dr. Enver Ören Çok Programlı Anadolu Lisesi, Dursun Dumangöz Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi ile devam etti.

Müdür Tosun, okul ziyaretlerinde öğrenciler ile yakından ilgilendi. Müdür Tosun öğretmenlerle ile yaptığı toplantılarda ise kendileri ile fikir alışverişinde bulundu. Okul ziyaretlerinin ardından Armutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde okul müdürleri ile yapılan değerlendirme toplantısına katılan Müdür Ali Tosun, Armutlu ilçe ziyaretini öğrenciler, öğretmenler ve eğitim yöneticileri ile hatıra fotoğrafı çektirerek tamamladı.

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