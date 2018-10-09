Milli Eğitim Müdürü'nden okullara ziyaret

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle okulları ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı başlaması nedeniyle Şehit Uğur Saka İlkokulu ile Aslanlı Ortaokulu'nu ziyaret ederek okul hakkında bilgi aldı. Okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya gelen Yıldırım, "Yeni eğitim öğretim yılında iyi dileklerini paylaştığı öğretmenlere öğrencilerimizin başarısı için ekip çalışmasının önemine değinerek biz vatanına ve milletini seven, bilimsel ve teknolojik yönden çağın gereklerine uygun olarak yetişmeleri için üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz" dedi.

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