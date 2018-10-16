Milli Eğitim Müdürü'nden okullara ziyaret

GAZİANTEP'in İslahiye Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle okulları ziyaret etti.İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı başlaması nedeniyle Fevzipaşa Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu ilkokulu, Fevzipaşa Bucağı İlk ve Oratokulu, Fevzipaşa Çok programlı Anadolu Lisesi ve Kozdere İlkokulunu ziyaret ederek okul müdürlerinde eğitim hakkında bilgi aldı. Sınıflarda öğrencilerle sohbet etti. Okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya gelen Çetin,"Yeni eğitim öğretim yılında iyi dileklerini paylaştığı öğretmenlere öğrencilerimizin başarısı için ekip çalışmasının önemine değinerek, geleceğimizin temsilcisi gençlerimizi bizlerin yetiştireceğini unutmadan onları geleceğe hazırlayalım" dedi.

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