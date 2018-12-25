Milli Eğitim Müdürü Gündeş Suriyeli öğrencileri ziyaret etti

NİZİP İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, ilçedeki konteyner kentte eğitim alan Suriyeli öğrencileri ziyaret etti.

Suriyeli misafirlerin kaldığı Nizip Konteyner kentteki okul ve kursları gezen Gündeş, idareci ve öğretmenlerle bir biraya gelerek okul ve kurslarda çalışmaları yerinde görüp incelemelerde bulundu. Kentteki Türkçe dil okulu ve diğer eğitim kurumlarını da ziyaret ederek buradaki öğrencilerle bir süre sohbet eden Gündeş, öğrencilere kamptaki yaşamaları ve gelecekteki planlarıyla ilgili sorular yöneltti. Karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Gündeş öğrencilerin Türkçe seslendirdiği şarkıları da dinledi.

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