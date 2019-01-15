Milli Eğitim Müdürü Çelik'e veda yemeği düzenlendi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - BİLECİK İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik için veda yemeği düzenlendi.

Osmaniye Öğretmenevi'ndeki programa Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile kurum ve okul müdürleri katıldı.

Veda konuşması yapan Müdür Çelik, Osmaniye'de kaldığı süre içerisinde devletin kendisine verdiği görevleri yaptığını belirterek, "Yaptıklarımız için hiç bir beklentimiz yok ama yapamadıklarımız varsa hem devletimizden hem milletimizden özür diliyoruz. Nihayetinde zaten bizler bu işler için varız" dedi.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ise, "Bugünde Milli Eğitim Müdürümüzün memur olması hasebiyle memurluğun kaderinin tecellisini yaşıyoruz. Kendisin Bilecik ilimize tayin oldu. Biz ilimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Vali Coşkun, Müdür Çelik'e günün anısına plaket takdim ederken, okul müdürleri ise çeşitli hediyeler verdi. Yemeğin ardından Müdür Çelik, masaları tek tek dolaşarak misafirleriyle vedalaştı.



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