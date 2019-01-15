Milli Eğitim İl Müdürü Dülger, okul ziyaretinde

BURSA İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Dülger’e Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da eşlik etti.

Bursa Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger okul ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne konuk olan İl Müdürü Dülger’e, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da eşlik etti. Okulun eğitim öğretim faaliyeti ile ilgili bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü, daha sonra atölye ve sınıfları gezdi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Dülger, gençlerin daha kaliteli eğitim almaları için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Ziyaret, daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle birlikte çekilen toplu fotoğrafla son buldu.

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