Milli Eğitim Bakanlığı ve RTEÜ arasında protokol

Arzu ERBAŞ/RİZE() - RECEP Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında “YÖS Tanıtım ve İş Birliği Protokolü” imzalandı. Protokolle Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı´nın (YÖS) yurt dışında tanıtılması ve Milli Eğitim Bakanlığı adına Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda düzenlenmesine imkân sağlanacak.

Millî Eğitim Bakanlığında düzenlenen törende YÖS Tanıtım ve İş Birliği Protokolünü Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran ile RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman imzaladı.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran “Özellikle son yıllarda yurt dışına gönderdiğimiz öğrencilerde aradığımız özellik, gelecek yıllarda Türkiye ve dünyanın ihtiyacı olan mesleklere yönelik kendilerini hazırlamaları ve bu birikimlerini ülkemizde değerlendirmeleridir. Yaklaşık 50 ülkede YÖS yapılmaktadır. Yapılan bu protokollerle üniversitelerimiz hem daha sağlıklı sınavlar yapacak hem daha çok yabancı öğrenciyi Türkiye´ye çekecek.” dedi.

RTEÜ ile birlikte 6 üniversite, imzalanan protokoller kapsamında Millî Eğitim Bakanlığının 16 ülkedeki okullarını Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı için sınav merkezi olarak kullanacak. Bu kurumlarda görev yapan öğretmenler de sınavlarda gözetmenlik yapacak. Millî Eğitim Bakanlığı, üniversitelerle yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için ortak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirecek.