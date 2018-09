Milli Beka Hareketin'den, Gürkan'a ziyaret

MİLLİ Beka Hareketi Malatya il ve ilçe teşkilatı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Milli Beka Hareketi Doğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Başkanı İbrahim Aygün, İl Başkan yardımcıları ve merkez ilçe başkanları ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Milli Beka Hareketi Doğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Başkanı İbrahim Aygün, "Milli Beka Hareketi olarak Türkiye de ve bütün dünyada faaliyetlerimize devam ederek Türkiye Cumhuriyetini sıkıntıya sokacak hiçbir yapılanmaya müsaade etmeyeceğiz. Okullarda, mahallelerde yapılacak olan ziyaretlerle konferanslarla halkı bilinçlendirip terör ve onlara destek veren bütün yapılanmalarda uzak tutmaya çalışacağız. Okul önlerinde uyuşturucu madde satıcılarıyla mücadele edeceğiz, geçlerimizi bu zehirden koruyacağız. Milli ve dini değerlerine sahip çıkan, devletini bayrağını ve dinini seven bir neslin yetişmesi için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Yerli ve mili olan her türlü faaliyetin yanında olarak gerek belediyelerle, valilik, emniyet, kaymakamlık, Türk silahlı kuvvetleri ve sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmalar yapıp halkımızın yanında olacağız. Bütün teşkilatlarımızla devletimizin yanında devlet başkanımızın emrindeyiz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizlerde zaten katılımcı belediyecilik anlayışı olarak sivil toplum kuruluşları olsun, meslek kuruluşları olsun, sendikalarımız olsun, kanaat önderlerimiz olsun, yerel önderlerimiz olsun, onların görüş ve önerilerini her zaman alıyoruz ve bunları anlamlı ve önemli görüyoruz. Onların görüş ve önerileri bizim aynı zamanda yol haritamızın ve yön pusulamızın oluşmasında önemli katma değer sağlıyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×